TERMOLI. Un compleanno speciale: Luca Aurelio D’Ascanio festeggia 15 anni.

«Oggi, 16 giugno, è una data di profondo significato per la nostra famiglia. Quindici anni fa, in questo stesso giorno, tu, Luca Aurelio, sei venuto al mondo, portando con te una luce nuova e intensa nelle nostre vite. Mentre spegni le tue quindici candeline, desideriamo esprimerti tutto l’immenso affetto e l’orgoglio sconfinato per il giovane uomo che stai diventando. Nel corso degli anni, abbiamo visto fiorire in te un’intelligenza acuta e una sensibilità profonda.

Con la tua mente brillante e il tuo cuore leale, dimostri ogni giorno una forza interiore che non smette di sorprenderci, tratti distintivi di un carattere davvero eccezionale. Sappiamo che quest’anno, purtroppo, non potrai festeggiare come avresti voluto. Ma crediamo fermamente nella tua capacità di superare ogni ostacolo. La tua resilienza è una delle tue più grandi qualità, e siamo sicuri che affronterai anche questo momento con la stessa grinta che ti contraddistingue. Il nostro desiderio più grande è che tu possa realizzare ogni tuo sogno, anche il più ambizioso.

Vogliamo che tu corra lontano, che tu esplori ogni meraviglia che questo mondo ha da offrire e che la tua vita sia colma di gioia, felicità e infinite soddisfazioni. Ma ricorda sempre, in ogni passo del tuo cammino, in ogni sfida o in ogni successo, noi saremo qui. Saremo il tuo porto sicuro, la spalla su cui contare, proprio come lo siamo sempre stati. Buon compleanno Luca! Con amore infinito, mamma Eliana, papà Domenico e la tua sorellina Chiara Luce».