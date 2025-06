SAN MARTINO IN PENSILIS. Oggi Mario Di Tata spegne la sua prima candelina: «Sei un bimbo stupendo, buono e dolce, ci regali sorrisi e tanti baci ogni giorno, sei la nostra gioia, grazie per essere così non cambiare mai.

In questo giorno importante voglio augurarti buon compleanno hai colorato le nostre vite di gioia e dolcezza ti amiamo alla follia.

Tanti auguri da parte nostra dalla tua sorellina Mariamichela, mamma e papà, nonno Mario e nonna Margherita dai tuoi zii, cugini e amici!!

Buon compleanno Mario!!!»