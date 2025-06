COLLETORTO. Campane a festa per la nascita di Mathias Florin. «Grazie Signore per il grande dono della vita. Il piccolo è nato in Germania per la gioia dei genitori Daniela Andreea Padurariu e Florin Ispas e della sorellina Karla Andreaa. Infiniti auguri di cuore dai nonni materni di Colletorto Elena Modoran, Annibale Iovannelli e zia Alexandra. Il Signore Gesù Cristo, fonte di ogni bene, ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione dal Cielo».