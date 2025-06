TERMOLI. Sessant’anni e non sentirli: solitamente è lei a fare da gancio per gli auguri ai componenti della sua famiglia, ma oggi le tocca: spegne per l’appunto 60 candeline, augurissimi alla signora Piera Facchino.

A rivolgerle il messaggio, con un immenso abbraccio, sono il marito Tony, i figli Benny e Aurora, il genero Francesco, le nipotine Stefania e Giorgia, il Padre Italo e il fratello Fabio.