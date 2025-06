«A mio figlio e a tutti i maturandi»

TERMOLI. In queste ore in cui tanti ragazzi e ragazze si preparano ad affrontare l’esame di maturità, una mamma ha voluto dedicare queste parole al proprio figlio — e, attraverso di lui, a tutti i maturandi che hanno affrontato non solo i libri, ma anche le prove della vita.

«A mio figlio, e dedicato a tutti i maturandi:

Amore mio, vai tranquillo domattina, come sempre.

Comunque andranno gli esami, ti faccio un plauso pubblico: la maturità l’hai già presa in casa quest’anno, quando dalla sera alla mattina sei rimasto solo, con tutte le responsabilità del lavoro di papà.

Hai risolto tutto egregiamente, affrontando tante sorprese che solo chi ha la sfortuna di vivere certe situazioni può davvero capire…

Hai asciugato da solo le tue lacrime e dato coraggio a noi, quando in molti ci hanno girato le spalle.

Hai superato con forza ogni prova alla quale, fino ad ora, siamo stati chiamati a rispondere.

Scusaci, Carmine, se a volte ci siamo quasi dimenticati che avevi soltanto poco più di 18 anni.

Vai tranquillo domattina… e resta sempre ciò che sei oggi.

Con amore immenso, mamma»