A Termoli la giornata mondiale dello skate

TERMOLI. Giornata Internazionale dello Skate, si celebra ogni anno il 21 giugno.

È una giornata dedicata alla promozione dello skateboarding e alla celebrazione della cultura skate a livello globale.

In questa occasione, gli appassionati di skateboard di tutto il mondo si riuniscono per organizzare eventi, skateate collettive e altre attività legate allo skateboarding, con l’obiettivo di rendere questo sport accessibile a tutti e di condividere la passione per il movimento su tavola.

Anche a Termoli, per la prima volta, si svolgerà la Giornata Mondiale dello Skate presso il “The Ollive Park” in via Firenze.

L’evento è organizzato dalla comunità Skate Termolese e dalla Pro Loco Termoli, con il patrocinio del Comune di Termoli.