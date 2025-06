A un anno dalla scomparsa di Edoardo Sassi

TERMOLI. È passato un anno dalla scomparsa di Edoardo Sassi, marito della consigliera comunale Marcella Stumpo, e il ricordo del suo “adorato” volto e del suo amore “immenso” rimane più vivo che mai nel cuore dei suoi cari. “Assenza più acuta presenza… Dolente il petto ti porta come una pietra leggera.”

La famiglia Sassi ha organizzato una messa in suffragio che si terrà domani, sabato 14 giugno 2025, alle ore 18:30 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Termoli. Un momento di preghiera e raccoglimento per onorare la memoria di Edoardo e per rinnovare il suo ricordo.