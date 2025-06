«Aiutatemi a salvare i miei 2 cani»

TERMOLI. «Mi chiamo Giovanni e vi scrivo con il cuore in mano. Sono senza parole.

Dopo aver contattato l’Asl competente, i vigili e altri enti per trovare una sistemazione ai miei due amori, mi è stato risposto che non possono fare nulla. Mi dicono che esistono leggi per la tutela degli animali, ma qui in Molise sembra non valere nulla.

In altre regioni ho ricevuto lo stesso tipo di risposta, ma almeno hanno provato a fare qualcosa. Solo il Molise fa finta di nulla, ognuno pensa ai fatti propri.

Purtroppo non riesco più a tenerli per motivi validi e seri, e oggi la situazione è diventata rischiosa.

Che fine faranno i miei amori?

In questa regione non è possibile nemmeno trovare un canile che li possa ospitare, anche quando ho detto che sono disposto a pagare io il loro cibo e anche per altri cani.

Alla fine fanno bene quelli che non mettono microchip o non si preoccupano, tanto poi nessuno aiuta.

Comunque, grazie mille Regione Molise».