Al via il riciclo creativo in spiaggia

TERMOLI. Un appuntamento imperdibile per chi ama il mare, la creatività e l’ambiente: venerdì 20 giugno 2025, a partire dalle ore 10, il Lido Tricheco di Termoli ospiterà l’iniziativa “Riciclo Creativo in Spiaggia”, un laboratorio ambientale aperto a tutti, con ingresso libero.

Promosso da Rieco Sud in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Termoli, l’evento punta a sensibilizzare cittadini e turisti sul tema del riciclo, attraverso un’attività divertente ed educativa: “Laboratorio creativo Riciclarte – Il mare in una bottiglia”.

Durante il laboratorio, i partecipanti realizzeranno paesaggi marini in miniatura utilizzando materiali riciclati come sabbia, conchiglie, cartoncini colorati, piccoli rifiuti puliti e bottiglie trasparenti. Un’esperienza creativa per dimostrare come i rifiuti possano trasformarsi in oggetti decorativi, trasmettendo al tempo stesso un messaggio di sostenibilità.

L’iniziativa è pensata soprattutto per i più piccoli, ma è aperta a tutte le età. L’obiettivo è imparare in modo pratico l’importanza della raccolta differenziata e del rispetto per l’ambiente marino. Come recita lo slogan dell’attività: “Capire insieme cosa finisce nel mare e trasformarlo in decorazione”.

Una mattinata tra gioco, educazione e consapevolezza ambientale, nella splendida cornice della spiaggia molisana.