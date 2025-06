Al via le iscrizioni ai servizi scolastici a Guglionesi

GUGLIONESI. I servizi alla comunità comune – Politiche Scolastiche di Guglionesi informano che, a partire da oggi, 26 giugno 2025, ed entro e non oltre il 1° agosto 2025, sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa e trasporto) per l’anno scolastico 2025/2026.

È possibile iscriversi esclusivamente online con autenticazione SPID/CIE mediante il portale istituzionale del Comune di Guglionesi al seguente link:

👉 https://iscrizioni.guglionesi.dedalo.top

oppure accedendo alla pagina dei servizi scolastici del sito del Comune di Guglionesi.

Per quanto concerne il trasporto scolastico, in caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili sugli scuolabus, sarà redatta una graduatoria secondo il regolamento vigente e in base alla distanza di residenza dal plesso scolastico.

Non saranno accolte domande pervenute oltre la data indicata né sarà possibile richiedere servizi di sola andata o solo ritorno.

Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi presso l’Ufficio del Segretariato Sociale, nei giorni di apertura al pubblico:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 12:00.