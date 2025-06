Alvaro Vitali, il ricordo del Termoli Comics & Games

TERMOLI. La notizia della scomparsa di Alvaro Vitali è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L’attore, celebre per il ruolo di “Pierino”, era atteso al Termoli Comics & Games, ma per problemi di salute aveva dovuto rinunciare alla sua partecipazione.

Dopo l’annuncio della sua scomparsa, sulla pagina Facebook del Comics & Games è stato pubblicato un audio in cui il “Pierino nazionale” salutava gli amici di Termoli e si augurava di poter tornare presto:

“Un saluto a tutti gli amici di Termoli, che il 21 dovevo stare da loro, però purtroppo sono stato all’ospedale. Un saluto, ringrazio di tutto, io spero di ritornare da loro. Ciao!”

Un messaggio semplice e pieno di affetto, che ora resta come ricordo di un artista che ha segnato la storia del cinema italiano e che rimarrà sempre nei cuori di chi l’ha amato.