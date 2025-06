Anche San Giacomo entra nella rete Grim

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dal 20 giugno 2025 il servizio acquedotto, fognatura e depurazione del Comune di San Giacomo degli Schiavoni è ufficialmente passato alla GRIM Scarl, grazie alla sottoscrizione del verbale di gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), avvenuta tra la stessa GRIM Scarl, l’EGAM e il Comune.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria – sulle reti, sull’impianto di depurazione, sui serbatoi, ecc. – saranno garantite mantenendo le procedure e l’organizzazione fino ad oggi adottate dai servizi comunali, così da rendere il passaggio del servizio neutrale per i cittadini, senza variazioni nei costi o disagi.

Un ringraziamento per disponibilità e professionalità va al Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Avv. Costanzo Della Porta, all’Ing. Marco Manes e a tutto il personale della struttura comunale. Il dialogo costante e collaborativo con la GRIM Scarl ha consentito di giungere rapidamente alla sottoscrizione del verbale di gestione del SII.

Per tutte le esigenze legate al Servizio Idrico Integrato, i cittadini del Comune avranno a disposizione uno sportello fisico a Campobasso, in via Tiberio n. 95, con servizi di front-office e back-office, oltre al contact center al numero 0874 1919702, e-mail e contatti telefonici reperibili sul sito: www.grimolise.it. Tutti i servizi saranno accessibili comodamente anche da casa.

Con l’ingresso del Comune di San Giacomo degli Schiavoni nella gestione diretta del SII da parte della GRIM Scarl, la copertura dell’utenza da parte della società in house dei Comuni ha raggiunto il 55% del totale degli utenti della Regione Molise.