Biodiversamente: due giorni di festa, una montagna di storie

Divertimento, ma anche di apprendimento e sensibilizzazione con Ambiente basso Molise.

MORRONE DEL SANNIO. Portare la natura nella vita di tutte le persone, tutti i giorni. È questa, l’idea che ha guidato il cammino di ABM verso Morrone del Sannio, caratteristico paesino situato sul cucuzzolo di una montagna che domina la valle del fiume Biferno ed è impossibile non notarlo così arrampicato in alto. I panorami, neanche a dirlo, tolgono il fiato. Tra i vicoli tante casette curate con scorci davvero caratteristici. Bella è la chiesa di Santa Maria Maggiore, suggestivo è il chiostro del convento di San Nazario e magnifica è la badia di Santa Maria in Casalpiano ma soprattutto, tanta tanta natura. Ed in questa natura che i volontari di ABM incontreranno i giovani e giovanissimi con due giorni (13 e14 giugno) per esplorare la natura, fare conoscenza con le creature che ci vivono e per iniziare un percorso ispirato alla biodiversità. “Biodiversamente” sono due giornate di festa dedicate alla natura: mostre fotografiche, laboratori, giochi ed esplorazioni all’aperto dove tutti avranno la possibilità di guardare, osservare, scoprire le pagine della natura che li circonda. Laboratori creativi, giochi di strada, disegni con i colori che ci offre madre natura e pittura all’aria aperta, per un pomeriggio la strada principale del paese diventa spazio di incontro e gioco, per giocare in strada come si faceva tanti anni fa! Una strada per giocare è una iniziativa di sensibilizzazione che chiude strade e piazze al traffico per liberarle dall’invasione delle automobili e per fare in modo che gli spazi pubblici tornino ad essere luoghi belli e piacevoli da frequentare, spazi di socializzazione e di aggregazione.

Si ricorda che il 14 giugno in occasione della festa di Sant’Antonio, oltre ad “una strada per giocare” ci sarà una mostra fotografica dal titolo “le orchidee di Maria”, il mercatino degli hobbisti e creativi, la “MOSTRA MERCATO DI FIORI E PIANTE” e la grande “SAGRA DELLA FRITTATA” con concerto in piazza a cura del Comitato Festa di Sant’Antonio.