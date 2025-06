Borgo Dipinto 2025: arriva Lunanzio, il vincitore di Lol Talent Show

GUGLIONESI. L’estate guglionesana si accende grazie ai ragazzi della Pro loco Colleniso che, con Borgo Dipinto 2025, porteranno due giorni di musica, spettacolo e divertimento. Il 18 e 19 luglio, il borgo storico sarà animato da artisti di spicco e performance coinvolgenti, per una festa all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.

«È ufficialmente iniziata l’estate da qualche giorno, le temperature salgono e l’allerta caldo è scattata, ma la vera novità è che mancano pochi giorni a Borgo Dipinto 2025- scrivono sui social i ragazzi- Quindi accendiamo i riflettori sui talenti che porteranno una ventata di freschezza, energia e divertimento.

18 Luglio 2025 – Jazz, energia latina e hip-hop urbano

Andrea Del Vescovo Quartet – ormai resident di Borgo Dipinto, quest’anno con un quartetto raffinato e coinvolgente, con atmosfere eleganti e improvvisazione di qualità.

Rumba de Bodas – collettivo nato a Bologna, un mix esplosivo di Afro-Latin Funk, Ska, Balkan e Swing, per una festa a ritmo di cumbia, afrobeat, reggae e jazz.

Bassi Maestro – per lui non servono presentazioni, icona dell’hip-hop italiano, con il suo DJ Set “man vs vinyl” torna sui palchi per celebrare 30 anni di carriera. Viaggeremo assieme lungo 50 anni di classici Soul, Funk, breaks e hip-hop, passando dalla musica elettronica degli anni ’80 senza dimenticare rarità e stampe esclusive realizzate dallo stesso.

19 Luglio 2025 – Risate, rap ed energia

Lunanzio – attore comico, vincitore del LOL Talent Show, voce autorevole della scena comica nazionale, visto anche a Zelig. Famoso per la sua comicità barocca e linguaggio d’antan, porterà in scena il suo spettacolo “Quid Ridet?”.

Klaus Noir – classe ’96, rapper e producer, noto per lo stile che mescola rap hardcore e metal, partecipante al disco dei Cor Veleno; definito “tra i profili più interessanti della nuova ondata rap italiana”.

Ensi – headliner della serata: leggenda del rap italiano, campione di freestyle. Sul palco di Borgo Dipinto porterà energia autentica e liriche memorabili.

Mefisto Brass – un “Sound System ad Energia Polmonare”, una street band che attinge dalle sonorità tipiche della musica elettronica, riformulandole e adattandole a una formazione composta esclusivamente da strumenti a fiato e percussioni. Unica raccomandazione: scarpe comode.

Segnatelo sul calendario: 18 e 19 luglio 2025 – Borgo Dipinto, Guglionesi».