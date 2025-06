Calcio giovanile in Molise: società sportive in conclave

CAMPOBASSO. Domani è prevista la riunione ufficiale con le società che svolgono attività di settore giovanile. Si svolgerà giovedì 5 giugno 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Convegni della Figc Lnd Cr Molise in via Alcide De Gasperi a Ripalimosani, la riunione ufficiale con le società sportive che svolgono attività di Settore Giovanile.

Saranno presenti all’incontro il segretario generale della Federcalcio – settore giovanile e scolastico Vito Di Gioia il presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi e il coordinatore del settore giovanile e scolastico regionale Gianfranco Piano.

Durante la riunione ufficiale saranno trattati i seguenti temi:

Regolamenti e prospettive future dell’attività giovanile,

Modifiche Campionati Regionali Under 15 e under 17 stagione sportiva 2025/2026,

Consegna riconoscimenti di 1°, 2° e 3° livello alle Scuole Calcio per quanto concerne la stagione 2023/2024.