Campagna referendaria al rush finale, nuovo gazebo del M5S

TERMOLI. Lavoro e cittadinanza: sono i temi al centro dei cinque quesiti referendari (quattro più uno), su cui sono chiamati a esprimersi domenica prossima 8 giugno e lunedì 9 gli aventi diritto in Italia, per un Referendum con connotati politici significativi.

Nel solco di un impegno quasi quotidiano, gli attivisti del Movimento 5 Stelle sono tornati oggi in pubblico, con un gazebo sul Corso Nazionale, angolo via Adriatica. Tra loro, il referente locale, Valerio Fontana, il consigliere regionale Angelo Primiani e la rappresentante del Comitato per i 5 Sì, Sabrina Del Pozzo.