Cancer Survivors Day: seduta di yoga per celebrare la vita dopo il tumore

TERMOLI. Torna l’iniziativa promossa dalla Lilt a livello nazionale per celebrare la vita dopo il tumore con un appuntamento in 12 piazze italiane.

E quest’anno per la prima volta il Cancer Survivors Day arriva anche in Molise grazie alla LILT Campobasso che ha aderito all’iniziativa. Quest’anno l’evento è in concomitanza con la Giornata internazionale dello yoga e prevede una speciale lezione dedicata proprio all’antica pratica indiana.

La lezione si terrà il 21 giugno alle ore 9 a Casa dei Girasoli a San Giacomo degli Schiavoni in Contrada Colle della Stella via degli Olmi 24. Per chi vuole l’incontro sarà alle 8.30 presso il campo sportivo di San Pietro a Termoli per proseguire insieme fino a destinazione.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti, previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni si possono fare online al link https://www.celebriamolavita.it/campobasso/ o potete contattare il numero 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.

La lezione di yoga sarà tenuta da Marianna dell’associazione L’Albero della Vita di Termoli.

Sarà un momento importante per stare insieme, rigenerarsi, regalarsi un momento di benessere fisico e mentale. Per ricordare che sì, dopo la malattia si può rinascere. Anzi, essere più forti e consapevoli di prima.

L’evento è aperto a pazienti, ex pazienti, familiari, caregivers, amici, operatori sanitari ma anche semplicemente chi desidera esprimere vicinanza ai malati oncologici.

A tutti i partecipanti verrà regalata la T-shirt dell’evento e un tappetino Yoga (non occorre portarlo da casa!).