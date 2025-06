TERMOLI. “C’è un mare da fare”: è questo il claim dell’iniziativa InnovationSea, in programma sabato 28 giugno 2025 alle Isole Tremiti, organizzata per promuovere la tutela dell’ambiente marino attraverso strumenti innovativi, dimostrazioni sul campo e momenti di confronto con esperti del settore.

L’evento si aprirà alle 8.30 con l’imbarco dei partecipanti e proseguirà in navigazione verso l’arcipelago, dove – alle 9.50 – è previsto un briefing tecnico in mare aperto. A seguire, alle 11.30, si terrà una dimostrazione pratica di tecnologie per il recupero dei rifiuti e la valorizzazione delle risorse marine.

La mattinata si concluderà alle 12.30 con un aperitivo open bar e un question time con i ricercatori delle Tremiti, protagonisti di numerosi progetti di studio e conservazione della biodiversità marina.