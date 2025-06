Cento e lode alla maturità, per Marco Colombo arriva l’elogio della sindaca Stefania Pedrazzi

MORRONE DEL SANNIO. Un cento e lode che merita l’elogio della sindaca, Stefania Pedrazzi.

“Complimenti vivissimi a Marco Colombo, giovane cittadino di Morrone del Sannio, che ha concluso con il massimo dei voti e la lode il percorso di studi nell’Istituto Tecnico “G. Marconi L. Pilla” di Campobasso.

Immagino i sacrifici, la passione e il grande lavoro di studio e di ricerca che hanno portato Marco a raggiungere questo eccellente risultato. Mi felicito con lui per la costanza nell’impegno e con la sua famiglia per la fiducia che ha sempre riposto nel valore dell’istruzione.

Un riconoscimento va a tutti i docenti che hanno accompagnato Marco nel suo cammino scolastico, guidandolo con sapienza verso il diploma. E in particolare desidero ringraziare gli insegnanti che negli anni hanno svolto, e quotidianamente svolgono, la loro attività professionale per la nostra scuola, dell’Infanzia e Primaria, che appartiene all’Istituto “S. Di Lalla” di Casacalenda, sotto la saggia guida della dirigente Filomena Giordano. E’ bello, e anche emozionante, vedere come ogni giorno tutto il personale si prodighi per trasmettere ai giovanissimi di Morrone, sin dai loro primi passi, l’amore per la conoscenza e per il nostro prezioso territorio.

A Marco auguro un futuro radioso, auspicando che un giorno il suo impegno sia anche messo al servizio della comunità. Siamo un popolo forte e determinato e il contributo di giovani così ricchi di talento e passione ci inorgoglisce e ci dà fiducia nel futuro”.