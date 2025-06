«Ciao “Ciarallitt”, bandiera del Termoli e campione senza tempo»

TERMOLI. Ieri, 2 giugno, ci ha lasciato un mito — e non è affatto un’esagerazione definirlo così — una figura leggendaria del calcio termolese, legato a una società gloriosa come il Termoli Calcio, già U.S. Termoli, che vanta 105 anni di storia.

È venuto a mancare Antonio Caruso, l’indimenticabile ala destra idolatrata da intere generazioni di tifosi. Piccolo di statura, ma veloce, sgusciante, imprendibile. Un incubo per i difensori e una gioia per chi amava il bel calcio. I suoi gol, le sue corse sulla fascia, la sua grinta e il suo cuore hanno lasciato il segno nella storia del pallone cittadino.

Tutti lo conoscevano con il soprannome affettuoso di “Ciarallitt”. Un nomignolo che porta con sé una leggenda: nella credenza popolare, il settimo figlio di una famiglia era chiamato “Ciarallo”, e si diceva fosse dotato di poteri magici. Antonio era proprio il settimo di sette fratelli. E allora quel “Ciarallitt”, diminutivo tenero e quasi infantile, sembrava indicare non solo la sua statura minuta, ma anche la magia che sapeva sprigionare con un pallone tra i piedi. E, forse, quei “poteri” li aveva davvero. Almeno in campo.

Antonio era anche molto di più: una persona simpaticissima, piena di autoironia, sempre pronto a una battuta, capace di farsi voler bene da tutti. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo — e io tra questi — sa di aver incontrato un piccolo grande uomo. Uno di quelli che oggi mancano tanto al calcio, ma anche alla vita di tutti i giorni.

A 97 anni, Antonio Caruso ci lascia. Ma vola in cielo con il suo sorriso, con la sua leggerezza, con la sua magia. I nostri genitori e nonni, che lo hanno visto giocare, sono stati davvero fortunati.

Nel ricordo più affettuoso di Antonio, vogliamo condividere le parole struggenti e bellissime dei suoi adorati nipoti:

“Ci avevi promesso che saresti rimasto con noi per sempre, che non ci avresti mai lasciati senza di te ed hai puntualmente fatto il possibile per mantenere la promessa… fino ad oggi.

È e sarà sempre più dura accettare la tua assenza, ma il ricordo di te, della tua infinita bontà, dei tuoi preziosissimi insegnamenti e il privilegio di averti avuto accanto come marito, come padre, come genero e come nonno è più forte di qualsiasi altra cosa.

Resterai per sempre nei nostri cuori!

Con immensa gratitudine e infinito amore,

Lucia, Maria Teresa, Nicola e Cristiana”