Contrade a secco, riparato guasto sulla rete idrica

MONTENERO DI BISACCIA. Situazione idrica nelle contrade Montebello, Querce Grosse e Colle delle Ginestre.

«Sta tornando alla normalità la problematica che ha riguardato le contrade sopracitate e la fornitura idrica – fa sapere l’amministrazione comunale di Montenero – una rottura subdola e nascosta, naturalmente ora riparata, ha causato non pochi disagi ai residenti.

Ci scusiamo per le difficoltà create; desidero inoltre ringraziare i nostri tecnici e la ditta di supporto che da due giorni lavorano senza sosta.

C’è ancora qualche piccolo problema su Montebello a causa di aria presente nelle condotte che tuttavia si sta risolvendo.

Grazie per la comprensione».