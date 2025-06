Costanzo Del Pinto in concerto a Rotello il 14 giugno

ROTELLO. Sarà una serata all’insegna della grande musica italiana quella in programma sabato 14 giugno a Rotello. Sul palco di Corso Umberto I, con inizio alle ore 21, salirà Costanzo Del Pinto, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad “Amici” e per essere stato vocalist storico di Dodi Battaglia, ex chitarrista e voce dei Pooh.

Accompagnato dalla storica band di Battaglia, Del Pinto proporrà un repertorio che spazierà tra brani celebri del panorama italiano e momenti musicali intensi, in uno spettacolo pensato per coinvolgere ed emozionare il pubblico di ogni età.

L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni estive di Rotello ed è atteso come uno dei principali appuntamenti musicali della stagione.