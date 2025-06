Da Termoli alle Tremiti: boom di passeggeri nel ponte del 2 giugno

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Weekend dai grandi numeri quello appena trascorso per le Isole Tremiti. Nel ponte del 2 giugno sono stati 4.117 i passeggeri della motonave Santa Lucia, partita da Termoli, che hanno fatto rotta sulle Isole Tremiti. A comunicarlo è Nlg – Navigazione Libera del Golfo, interpellata dalla nostra redazione sui movimenti di questo primo fine settimana col sole a tutto tondo; di grande aiuto anche il piano straordinario di partenze e rientri attivato dalla compagnia di navigazione. Insomma, quanto basta per ipotizzare che l’estate sia ormai in moto e che presto l’arcipelago diventerà il solito punto di riferimento per migliaia di ospiti.