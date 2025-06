“Dade alla ricerca del Delfino magico”: la tappa a Petacciato

PETACCIATO. La comunità di Petacciato si prepara ad accogliere un’iniziativa toccante e significativa: il progetto “Dade alla ricerca del Delfino magico”. L’evento, promosso dal Comune di Petacciato, dalle Associazioni del territorio, dagli infermieri volontari dell’associazione Cives e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Campobasso-Isernia, si propone di sostenere Davide, un bambino di 6 anni affetto da Kif5c, una malattia genetica ultra rara.

Davide, insieme a suo papà Simone, intraprenderà un viaggio straordinario in cargo bike lungo l’intera costa adriatica, partendo da Riccione e arrivando fino a Santa Maria di Leuca. Petacciato sarà una delle tappe di questo percorso, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare e a raccogliere supporto.

L’appuntamento a Petacciato è fissato per venerdì 20 giugno alle ore 17 in viale Pietravalle. Sarà un’occasione per la comunità di manifestare la propria vicinanza morale a Davide e alla sua famiglia, ascoltando la loro storia e le motivazioni dietro questa avventura.

L’Opi (Ordine delle Professioni Infermieristiche) approfitterà dell’occasione per illustrare il tema delle malattie rare e sottolineare l’importanza della presa in carico territoriale per i pazienti affetti da queste patologie.

Al termine della tappa a Petacciato, quando Davide e Simone riprenderanno il loro viaggio, tutti i presenti sono invitati ad accompagnarli per un breve tratto di strada in bicicletta, un gesto simbolico per mostrare supporto e solidarietà.

“Tutta la comunità è invitata a partecipare”.