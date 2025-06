“Dalla lettura all’ascolto”: il premio Nobel Rossano Ercolini a Petacciato

PETACCIATO. Il 16 giugno alle ore 19, presso il Palazzo Ducale di Petacciato, si terrà l’evento “Dalla lettura all’ascolto” con la partecipazione dell’autore Rossano Ercolini, riconosciuto come premio Nobel alternativo per l’ambiente e presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy.

Ercolini presenterà il suo ultimo libro, “Noi siamo oceano”, e insieme a lui rifletteremo sui temi cruciali della sostenibilità e del cambiamento ambientale.

Un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza e il rispetto del nostro pianeta, confrontandoci su idee e pratiche per un futuro più sostenibile.