Estate a Palata: il calendario degli eventi

PALATA. Ricco il cartellone estivo di Palata, sono tanti gli eventi in programma organizzati dal Comune e dalle associazioni del posto.

“Anche quest’anno il nostro paese si anima con eventi, spettacoli e momenti di condivisione per tutte le età. Dai più piccoli agli adulti, ce n’è per tutti i gusti: musica, intrattenimento, cultura, sport, risate e tanta voglia di stare insieme.

Un ringraziamento speciale va alle associazioni locali, che con il loro impegno e la loro passione contribuiscono a rendere l’estate a Palata così bella e piena di vita. Grazie anche alle attività economiche del nostro paese, che sostengono e promuovono gli eventi, contribuendo al successo della nostra estate.

In particolare, quest’anno vogliamo sottolineare l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e promozione della salute, e il nostro impegno per la tutela dell’ambiente, per garantire un futuro sostenibile alle nostre comunità.

Senza il contributo di tutti voi – associazioni, attività economiche e volontari – tutto questo non sarebbe possibile!“. Scrive l’amministrazione sulla pagina ufficiale di Facebook.