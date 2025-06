Festa di San Pietro e Paolo a Termoli

TERMOLI. Tre giorni intensi e ricchi di appuntamenti per celebrare la Festa dei Santissimi Pietro e Paolo Apostoli, dal 27 al 29 giugno 2025. Un programma che unisce momenti di profonda spiritualità a eventi ricreativi e di aggregazione, tutti sotto il segno del tema “Nel cuore la gioia della Speranza che non delude!”.

Il percorso religioso prende il via oggi, venerdì 27 giugno, alle ore 21:00, presso il Centro Sociale Parrocchiale, con la veglia di preghiera intitolata “Da Tiberiade a Damasco”, un viaggio spirituale pensato per coinvolgere e ispirare i fedeli. Domenica 29 giugno, alle 18:30, si terrà la Messa Solenne, accompagnata dalla suggestiva esecuzione della Banda del Complesso Bandistico “Città di Termoli”.

Non mancano, però, gli appuntamenti dedicati al divertimento e alla socializzazione. Sempre venerdì 27 giugno, alle ore 17, gli appassionati di calcio potranno assistere alla “Festa del Calcio” presso il campo sportivo “Memorial Antonio Buccione” in Via Biferno. Sabato 28 giugno, alle ore 21, la serata sarà animata da musica e spettacolo, con “Diego&Alessio Show” mentre domenica 29 giugno, sempre alle 21, si terrà l’attesissimo “Concerto Musicale Rino Live” della Minuto Band, con tutti i più grandi successi del celebre cantautore Rino Gaetano.

Per i più piccoli, ma non solo, sarà inoltre allestito un Luna Park.