Floreal Blu Day: inclusione e sensibilizzazione a Colletorto

COLLETORTO. La comunità di Colletorto si prepara ad accogliere Floreal Blu Day, un evento speciale dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo e all’inclusione sociale. La giornata, aperta a tutti, promette divertimento, cultura e solidarietà, con iniziative pensate per coinvolgere persone di ogni età.

L’obiettivo di Floreal Blu Day è promuovere la consapevolezza e l’accettazione, creando un ambiente accogliente e inclusivo. Il programma offre una varietà di attività: dai giochi storici, che riportano i partecipanti indietro nel tempo, al laboratorio floreale, dove la creatività sboccia in maniera spontanea. Per gli amanti della buona cucina, gli stand di street food offriranno prelibatezze da gustare in compagnia.

A rendere l’evento ancora più speciale ci penseranno due ospiti d’eccezione: Mago Checco, pronto a stupire con la sua magia coinvolgente, e DJ Pastorix, che farà vibrare la piazza con la sua energia musicale.

Floreal Blu Day è più di una semplice festa: è un’opportunità per riunire la comunità, celebrare la diversità e sostenere chi ha bisogno di maggiore attenzione. Partecipare significa abbracciare valori di rispetto, condivisione e solidarietà, in una giornata che promette di lasciare il segno.