“Flyng for Palestine”: «Aquiloni per Gaza come la Palestina che vogliamo»

TERMOLI. Lunedì 16 giugno presso la Stella Marina, sul lungomare Nord di Termoli: Flying for Palestine.

un evento dedicato ai più piccoli e non solo. «Non possiamo volare a Gaza, ma possiamo far volare tanti aquiloni per dare un messaggio alla gente di Gaza e di Palestina: “Non siete soli!”

È sempre poco, troppo poco, ma la prima forma di resistenza passa dal combattere la disumanizzazione, dal costruire empatia, solidarietà, dal condividere il senso di giustizia con gli adulti di domani.

Tutto il ricavato andrà ai progetti di Gaza FREEstyle, per le bambine e i bambini, gli artisti, gli skater, le cucine, il cinema, i laboratori, per ricostruire, per l’umanità palestinese che non si arrende, e la vita che resiste, nonostante tutto.