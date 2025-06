“Grazie di cuore”: l’Alberghiero di Termoli saluta 4 pilastri della scuola

TERMOLI. Alberghiero, un saluto speciale ai docenti Amoruso e Petrecca e ai collaboratori Panzera e Manzo.

Per un attimo la mente torna indietro nel tempo, al primo giorno di servizio. Ripercorre un lungo percorso lavorativo condiviso in un luogo così bello e importante per la crescita di ogni persona: la scuola.

Tante esperienze, gioie, difficoltà, la consapevolezza di aver seminato tanto e bene. La mente torna quindi al presente e, dal cuore, parte una parola rivolta a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio così speciale: grazie.

L’Istituto Alberghiero “Federico Di Svevia” di Termoli, guidato dalla dirigente Concetta Cimmino, ha così salutato (e ringraziato) quattro punti di riferimento, ora in pensione:

Nunzia Amoruso , docente di inglese

, docente di inglese Romeo Petrecca , docente per l’inclusione

, docente per l’inclusione Annamaria Panzera e Giuseppe Manzo, collaboratori scolastici

A tutti loro, un abbraccio caloroso e profonda gratitudine.

Il percorso continua…