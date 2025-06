I “Falchi della strada” ricordano Fiorangelo

GUGLIONESI. Si terrà oggi pomeriggio, venerdì 6 giugno, un momento di raccoglimento e memoria dedicato a Fiorangelo, il motociclista scomparso prematuramente e ricordato con profondo affetto dal suo gruppo, “I Falchi della Strada – Motoclub F.M.I.”

Il ritrovo è fissato alle 17:30 presso il Bar Oasi, punto di incontro abituale per il gruppo. A seguire, alle ore 18, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio per Fiorangelo, figura molto amata all’interno della comunità motociclistica locale.

“Non conta dove vai, ma chi porti con te nel cuore. E tu, Fratello, viaggerai con noi in ogni curva”, recita il messaggio scelto dal motoclub per ricordarlo. Una frase semplice ma intensa, che ben restituisce il legame profondo tra i membri del gruppo e la memoria del loro “Falco della Strada”.

L’iniziativa vuole essere non solo un omaggio alla persona, ma anche un momento collettivo di condivisione e presenza, aperto a tutti gli amici, motociclisti e conoscenti che vorranno rendere onore a Fiorangelo con la loro partecipazione.