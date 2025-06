Il comandante Salera lascia la stazione di Guglionesi

GUGLIONESI. Dopo oltre tre decenni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Egidio Bernardo Salera lascia il comando della Stazione Carabinieri di Guglionesi per godersi la meritata pensione. Una carriera iniziata nel 1989 e che l’ha portato, dopo esperienze in diverse regioni italiane, a diventare un punto di riferimento per i militari e i cittadini del comune molisano.

Un percorso segnato dalla dedizione

Originario della provincia di Frosinone, Salera ha intrapreso la sua carriera nell’Arma con l’arruolamento quale Carabiniere effettivo. Dopo la formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento (BN), la sua prima destinazione fu la Stazione Carabinieri di Ravello (SA). Il 1990 segnò l’ingresso nel concorso per Allievi Sottufficiali, con un biennio di formazione tra Velletri (RM) e Firenze (FI), fino alla nomina a Sottordine presso la Stazione Carabinieri di Narcao (SU). Qui, nel 1995, divenne comandante e ricoprì il ruolo fino al trasferimento a Guglionesi nel 2002.

Un legame forte con la comunità

Dal suo arrivo a Guglionesi, Salera ha costruito un rapporto speciale con la cittadinanza e i militari della locale Stazione. La sua leadership, il senso del dovere e la disponibilità lo hanno reso una figura centrale nella vita del comune, dove la sua presenza è stata sinonimo di sicurezza e vicinanza alle esigenze della popolazione.

Un Carabiniere per sempre

Il pensionamento non ha spezzato il legame con Guglionesi, tanto che Salera ha scelto di rimanere nel comune anche dopo la fine del servizio attivo. Sebbene di origini laziali, l’ex comandante ha fatto di Guglionesi la sua casa, consolidando il legame con la comunità e confermando un’affezione che va oltre il ruolo istituzionale.

La sua carriera e il suo impegno incarnano i valori dell’Arma dei Carabinieri, e sebbene abbia lasciato l’uniforme, chi lo conosce sa che gli Alamari resteranno cuciti sulla sua anima.