Il cordoglio di Rotello per la morte di Giuseppe Caterina, lunedì i funerali a Isernia

ROTELLO-ISERNIA. Il cordoglio della comunità di Rotello per la scomparsa del dottor Giuseppe Caterina.

L’Amministrazione comunale di Rotello ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia Caterina per la scomparsa del dottor Giuseppe Caterina, figura stimata e benvoluta nella comunità. In un messaggio ufficiale, il sindaco e l’intero esecutivo comunale si sono uniti al dolore della moglie Rosetta, delle figlie Novella e Camilla, del fratello, delle sorelle e dei parenti tutti, ricordando con affetto la memoria di un uomo “caro ed amato”, recentemente scomparso all’età di 82 anni.

I funerali avranno luogo domani, lunedì 30 giugno, alle ore 16, presso la Cattedrale di Isernia. La salma è stata accolta presso la Casa Funeraria La Fraterna in via S. Ippolito, dove amici e conoscenti hanno potuto rendergli omaggio.

Martedì 1° luglio, alle ore 11, le ceneri del dottor Giuseppe Caterina faranno ritorno a Rotello, il paese d’origine, per un momento di benedizione presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Seguirà la tumulazione nel cimitero comunale.

Tanti i messaggi di cordoglio e affetto giunti alla famiglia, anche attraverso i canali social, in particolare dalla pagina ufficiale delle Onoranze Funebri Di Rosa che hanno curato la cerimonia e la comunicazione. La comunità tutta si stringe in un abbraccio collettivo per la perdita di una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi ha avuto modo di conoscerlo.

Il dottor Caterina viene ricordato non solo per la sua competenza e umanità, ma anche per la sua discreta presenza e per il legame costante con il suo paese d’origine. A testimoniare l’affetto che ancora lega Rotello alla sua figura, l’omaggio pubblico dell’amministrazione locale ne sottolinea l’impronta indelebile lasciata nella memoria collettiva.

Messaggio di cordoglio anche da parte del consigliere regionale Fabio Cofelice: “Ho appreso con enorme dispiacere la scomparsa di Giuseppe Caterina, una figura di riferimento della politica molisana, ma soprattutto un galantuomo”, questo quanto dichiarato dal coordinatore del Partito Noi Moderati.

“Giuseppe Caterina è stato un uomo che ha percorso le tappe della sua carriera politica con umiltà e cuore; da Rotello, suo comune d’origine, dove ha ricoperto i suoi primi incarichi amministrativi, quali consigliere comunale e vicesindaco.

Prima assessore e poi sindaco di Isernia nell’ultimo periodo degli anni novanta, per poi sedere tra i banchi di Palazzo D’Aimmo; il suo è stato un percorso contraddistinto sempre da un profondo attaccamento alla Politica, quella con la ‘P’ maiuscola, e dall’amore per il Molise e per la sua gente.

Era una persona davvero speciale che ha lasciato un vuoto enorme perché mancherà a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.