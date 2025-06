Il Molise suona rock: ‘The Trippers’ stasera live a Guglionesi

LARINO. C’è una band in Molise che sta facendo parlare (e soprattutto cantare) di sé: The Trippers, un progetto musicale nato nell’agosto del 2021 a Larino, con l’idea di far rivivere il rock degli anni d’oro, dai Beatles ai Rolling Stones, fino ai classici italiani più energici.

Il gruppo è composto da sei musicisti che hanno deciso di salire sul palco per condividere la loro passione con il pubblico: Gaetano Sarno (voce), Daniele Venditti (batteria), Silvio Di Lalla (chitarra), Davide Cistriani (tastiere), Lillino Gentile (basso) e Annamaria Radica (voce). Insieme, creano un sound dinamico, capace di coinvolgere, emozionare e far ballare chiunque li ascolti dal vivo.

Negli ultimi anni si sono esibiti tra piazze, lidi, locali e grandi eventi, lasciando ovunque una scia di entusiasmo e voglia di cantare. E ora, con l’estate 2025 appena iniziata, The Trippers hanno ufficialmente aperto la loro stagione live ieri sera a Termoli e sono pronti a portare la loro energia in giro per tutto il territorio.

Questa sera saranno in concerto a Guglionesi, al Bar 77, alle ore 19:00, per una nuova serata tutta da vivere all’insegna della musica dal vivo. L’ingresso, come sempre, è gratuito.

Ecco tutte le prossime date in programma, da segnare in agenda:

28 Giugno (sabato) – ore 18:30 – Lido Panfilo, Termoli

– ore 18:30 – Lido Panfilo, Termoli 4 Luglio (venerdì) – ore 20:30 – Lido Mistral, Termoli

– ore 20:30 – Lido Mistral, Termoli 18 Luglio (venerdì) – ore 22:00 – La Stozza, Larino

– ore 22:00 – La Stozza, Larino 25 Luglio (venerdì) – ore 22:00 – Bar Panoramik, Termoli

– ore 22:00 – Bar Panoramik, Termoli 26 Luglio (sabato) – ore 22:00 – Bar A Scí, Montorio nei Frentani

– ore 22:00 – Bar A Scí, Montorio nei Frentani 1 Agosto (venerdì) – ore 21:30 – Il Grecale, Termoli

– ore 21:30 – Il Grecale, Termoli 7 Agosto (giovedì) – ore 21:30 – Bahia Azzurra, Termoli

– ore 21:30 – Bahia Azzurra, Termoli 10 Agosto (domenica) – Festa Country, Rotello

– Festa Country, Rotello 14 Agosto (giovedì) – ore 22:00 – Lido Il Delfino, Termoli

– ore 22:00 – Lido Il Delfino, Termoli 22 Agosto (venerdì) – ore 20:30 – Lido Mistral, Termoli

Non perdere l’occasione di vivere un’estate a ritmo di rock. Voci potenti, chitarre vibranti e la voglia di stare insieme: è tutto pronto: The Trippers vi aspettano sotto al palco. La musica è pronta, e voi?

Alberta Zulli