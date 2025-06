TERMOLI. Il figlio Daniele ricorda oggi il papà Dino Di Luzio, che avrebbe compiuto oggi 73 anni.

«Sei nato negli anni 80 come Dino Adriatica, per diventare poi Dino Tirrenia. Il 4 giugno 2021 ho realizzato il tuo sogno Dino Travel. Ed è solo l’inizio. I progetti sono tanti e sono sicuro che con te accanto li realizzerò tutti e il tuo nome andrà lontano. Per te doppio compleanno. +73 e 5° anno di attività. Festeggia con gli angeli papà. Tanti auguri. Daniele».