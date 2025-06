Il saluto alla maestra Anna Torro: un faro di conoscenza e affetto

TERMOLI. Con la fine di quest’anno scolastico, arriva un momento agrodolce per la nostra comunità e per tante famiglie: la maestra Anna Torro conclude la sua lunga e onorata carriera, entrando nel meritato riposo della pensione. Dopo anni dedicati con passione, professionalità e un’infinita dose di affetto ai nostri bambini, la sua assenza si farà sentire, ma il ricordo del suo prezioso operato rimarrà indelebile nei cuori di tutti.

Per intere generazioni di alunni, la maestra Anna non è stata solo un’insegnante, ma una vera e propria guida. Con il suo sorriso accogliente e la sua pazienza, ha saputo trasformare le aule in luoghi di scoperta e crescita.

La maestra Anna ha seminato sapere con dedizione, coltivando la curiosità e l’amore per l’apprendimento in ogni bambino che ha incrociato il suo percorso.

La gratitudine non è solo degli alunni, ma anche di tutti i genitori che hanno avuto la fortuna di affidarle i propri figli.

Ora, per la maestra Anna si apre un nuovo, entusiasmante capitolo. Dopo tanti anni trascorsi a donare energia e passione alla scuola, è arrivato il momento di godersi un meritato riposo. Le auguriamo che questa nuova fase della sua vita sia ricca di gioia, serenità e tempo da dedicare a sé stessa, ai suoi affetti e a tutte quelle passioni che forse finora ha dovuto mettere da parte.

“Cara maestra Anna, la sua eredità vivrà nei sorrisi e nelle conoscenze dei tanti bambini che ha cresciuto. Grazie di cuore per tutto. Le auguriamo il più felice e sereno dei pensionamenti”.

Anche il corpo docente e il personale scolastico esprimono il loro profondo riconoscimento per la collaborazione e l’impegno profuso in tutti questi anni.