Il saluto di Simone D’Angelo ad Alvaro Vitali: “Dirigerlo è stato un divertimento”

GUGLIONESI. Con la scomparsa di Alvaro Vitali ci lascia uno dei più riconoscibili caratteristi del cinema italiano. Un volto unico, inconfondibile, capace di attraversare intere generazioni con un personaggio diventato cult: Pierino.

Il regista Simone D’Angelo, che ha avuto l’occasione di lavorare con lui, lo ha ricordato così:

«Ci lascia uno dei più bravi caratteristi italiani, un volto unico. Il grande Fellini lo aveva capito, ma poi il personaggio di Pierino ha finito per prevalere sull’attore Alvaro Vitali. Il cinema italiano non lo ha valorizzato abbastanza, e alla fine lo ha dimenticato in tarda età.

Lavorare con lui è stato un piacere, dirigerlo un vero divertimento. Come tutti i grandi attori che ho incontrato sui set, mi ha chiesto semplicemente: “Dimmi cosa vuoi che faccia”, e non come tanti altri attorucci saccenti che iniziano subito con: “Io sono l’attore”.

Riposa in pace, Alvaro Vitali. Non credo esisterà mai un altro Pierino.»