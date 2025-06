Inciviltà “in fiore”

GUGLIONESI. A giudicare dalla foto sembrerebbe che la povera fioriera bianca, colpevole solo di contenere qualche fiore rosso, abbia tentato la fuga. O peggio, si sia ribellata. L’hanno trovata riversa sul fianco, sradicata dal suo posto, con la terra sparsa e i petali ancora aggrappati alla vita.

Ma no, la verità è ben più triste, e purtroppo ben più umana: qualcuno, con una bella dose di forza fisica e vuoto morale, ha deciso di ribaltarla. Così, per sport. Per noia. Perché evidentemente, la bellezza, la cura e il rispetto danno fastidio agli incivili.

Non è una fioriera leggera. Non è un vaso da balcone. È pesante, solida, pensata per restare lì. Ma evidentemente, c’è chi si sveglia al mattino con un solo obiettivo: distruggere ciò che non gli appartiene, semplicemente perché può farlo.

E in questi gesti si nasconde tutto: la mancanza di rispetto, la totale assenza di senso civico, l’idea che se qualcosa non è tuo, puoi calpestarlo. E soprattutto, quel gusto amaro di chi non sa costruire, quindi preferisce distruggere.

Perché dietro quel vaso rovesciato c’è molto di più: c’è l’idea che lo spazio pubblico non conti nulla, che chi si prende cura sia un illuso, che l’ignoranza possa vincere sempre, tanto nessuno dice niente.