Isole Tremiti: San Domino diventa pedonale

ISOLE TREMITI. Da ieri, mercoledì 11 giugno, fino al 30 settembre 2025, il cuore dell’Isola di San Domino diventa isola pedonale. È quanto prevede un’ordinanza del sindaco Annalisa Lisci tesa a regolamentare la zona più frequentata da turisti e ospiti durante il periodo estivo.

Nel dettaglio, dalle ore 19.30 alle ore 1 della notte è inibita la circolazione veicolare in via Moro e in via Murat, nonché in piazza Pertini e via Garibaldi, con esclusi i messi in uso a persone invalide , di emergenza e delle dell’ordine impegnati in compiti istituzionali.

Nelle stesse ore e negli stessi giorni, è inoltre consentito il traffico in doppio senso di marcia sulle strade marginali del Villaggio di San Domino, per la precisione in via Beato Giovanni da Foligno, ex strada della Furmicula, via Mori, ex strada eliporto, Via Matteotti e via dei Cameroni specificando che il divieto di accesso, relativo al senso unico di marcia esistente su via Beato Giovanni da Foligno tra la paninoteca “Diomede” e Villa Paradiso, ha validità per l’arco di tempo in cui è vigore l’isola pedonale per smaltire il traffico esterno al Villaggio. Fino alle ore 19.30 sono consentite le operazioni di carico e scarico di merci al servizio degli esercizi pubblici e delle strutture ricettive presenti in piazza Pertini.