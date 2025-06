Larino: aggiornamenti su acqua, luce e servizi Caritas

LARINO. Avvisi dal comune di Larino:

Illuminazione pubblica

Si comunica che, a causa di un guasto importante che richiede un intervento sostanziale, la pubblica illuminazione di via De Gasperi, via Aldo Moro, via Casalbore e zone limitrofe sarà ripristinata solo nella serata di domani, 5 giugno.

Sospensione idrica

Si informa la popolazione che stasera, 4 giugno, alle ore 22.00, fino a domani mattina alle ore 06.00, sarà chiuso il serbatoio di Montarone, con conseguente interruzione del flusso idrico per tutto il paese, ad eccezione del centro storico.

Inoltre, dalle ore 18.00 di oggi fino alle ore 06.00 di domani, sarà chiuso anche il serbatoio Campitelli, che serve Contrada Monti e Contrada Valle Cerasa.

Caritas Larino – Sportello di ascolto e lavoro

La Caritas di Larino informa che lo sportello di ascolto è operativo nei seguenti giorni:

Martedì dalle 9.30 alle 11

dalle Mercoledì dalle 16.30 alle 18

È inoltre attivo il registro “Offro lavoro / Cerco lavoro”, un’iniziativa a supporto di chi cerca occupazione e di chi è alla ricerca di personale.