TERMOLI. Operai della ditta Spada al lavoro per conto di Enel distribuzione nella mattinata domenicale di oggi, per riparare i guasti avvenuti nella serata di ieri, costati un blackout durato oltre un’ora.

Necessari scavi per intervenire su un cavo interrato e per questo c’è stata anche una interruzione della viabilità in corrispondenza della rotatoria di via dei Castagni.