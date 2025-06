Le farfalle tornano a volare

GUARDIALFIERA. Luce su luce per le farfalle che non volavano più.

“Le farfalle non volano più”. Lo sospirò il 22 maggio 1991 a Guardialfiera Sabino d’Acunto, mio primo maestro di “articolistica”; fenomeno di straordinaria contemporaneità; voce serena illuminante, protagonista della vita culturale italiana e mondiale. Con Adelaide Parise (la sua sposa), nel 1988 s’inventò “Le Stagioni del cuore”, l’esaltazione cioè, delle poesie d’amore scritte dai lirici greci e latini e che, il Centro Studi, promosse per la festa degli innamorati e della simpatia, almeno per 10 anni consecutivi.

Ma le “sue” farfalle – quelle creature impalpabili e colorate – nella solennità del Corpus Domini, chissà chi lo sa, son tornate a svolazzare di nuovo attorno al mio terrazzo, sui petali e sui vasetti di fiori poggiati da Berenice sopra le pedane, attorno al nostro villaggio fiorito, a due chilometri dal paese.

Sarà quel che sarà. Sarà un accostamento al giorno più lungo dell’anno; sarà che il sole nella solennità del Corpus Domini, di Cristo immortale – in suo onore il soler è rimasto in cielo per oltre quindici ore. Certo è che ho assistito a fastose e tremolanti svolazzate di farfalle, sottili e vellutate. Ho accolto una offerta di bellezza per i vivi che, come me, hanno percepito ieri una distanza più breve tra cielo e terra.

Vincenzo Di Sabato