L’educazione finanziaria: risparmio e passaggio generazionale

MOLISE. Anche questa settimana Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini molisani, in modalità webinar, due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Oggi, martedì 17 giugno, è previsto un doppio appuntamento: alle ore 10 sul tema “Il risparmio e gli investimenti” e alle ore 16 sul tema “Il passaggio generazionale”.

Nel corso dei due appuntamenti online verranno prese in esame indicazioni utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Il webinar delle ore 16 sarà disponibile per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.