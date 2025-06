L’insegnante Maria Grazia Sordilli va in pensione: «Un augurio a una collega speciale»

TERMOLI. L’insegnante Maria Grazia Sordilli va in pensione. «Un augurio speciale ad una collega speciale. Anche se non abbiamo condiviso con te tanti anni, ci siamo ritrovate sullo stesso cammino negli ultimi anni della tua carriera, quelli del rush finale dove hai dato il 100% come maestra, come collega e come referente di plesso, per chiudere in bellezza il tuo lungo percorso nella scuola.

Un percorso fatto di sacrifici e momenti difficili ma anche pieno di gioia, risate e grandi soddisfazioni. Hai trasmesso ai tuoi bambini tutti gli strumenti per poter vincere nel proprio percorso scolastico, li hai amati, coccolati, guidati e hai lasciato nel cuore di ognuno di loro un segno indelebile che li accompagnerà per sempre. Forse ti mancherà il baccano dei bambini ma piu sicuramente ti mancheranno le risate, i baci e le sedute tra le mani delle tue piccole parrucchiere. Ci mancherai! Un affettuoso abbraccio dalle tue colleghe della scuola dell’Infanzia di via Stati Uniti».