L’ultimo saluto ad Akire

TERMOLI. Purtroppo, sapevamo che sarebbe arrivato questo doloroso momento.

Un giorno, a sorpresa, feci trovare in casa, al rientro dalla scuola, un piccolo essere a 4 zampe.

La gioia stampata sul viso delle mie figlie piccole, mi rimarrà sempre nel cuore e nella mente.

I giorni successivi furono concentrati nel cosa comprare, guinzaglio, ciotole, croccantini ecc.

Non mancò ovviamente l’operazione del microchip.

Fu così che entrò a far parte della nostra famiglia, Akire.

Uno Yorkshire terrier con pelo corto che chiedeva solo coccole e croccantini.

Sistemammo la cuccia ma, al momento del dormire inutile dire, no, il cane sul letto no. La new entry si sistemava e con dolce insistente pretesa, sul letto tra i suoi amici umani.

Ci ha accompagnato nei viaggi tra una regione e l’altra, era sempre con noi, era della famiglia.

Arrivò il momento della separazione.

Akire si “trasferì” da mia figlia e qui nel tempo conobbe Enea.

Un cucciolo umano che col suo pianto, oltre ai suoi genitori, riusciva a non far riposare anche Akire, la quale data la sua età, chiedeva attimi di tranquillità.

Purtroppo si ammalano anche gli animali, e fu così che gli venne riscontrata una patologia la quale, proprio questa notte trascorsa ci ha portato via la nostra amata e piccola Akire.

Mia figlia ha avuto la fortuna di poter crescere e giocare con Akire già da quando era più piccola.

Ha perso un’amica di gioco dei tempi passati, una presenza dolce e senza tante pretese.

Avrei voluto vedere il mio piccolo nipote giocare ancora con Akire, ma purtroppo questo non sarà possibile.

Per molti che leggeranno potrebbe sembrare esagerato quanto stia scrivendo, ma vi posso assicurare che quel giorno, Akire, non entrò solo nella nostra casa, ma anche nei nostri cuori e ci rimarrà.

Giulio