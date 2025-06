L’UniTre di Termoli chiude l’anno accademico

TERMOLI. La conclusione dell’anno accademico 2025 dell’Unitre comporta anche il bilancio che, secondo tutti, è stato ampiamente positivo. Dopo cinque anni di interruzione, prima per il Covid, poi per la mancanza della sede e infine per la fulminea scomparsa della presidente Maria Luciani, ricominciare è stato arduo. Le aspettative erano grandi e la responsabilità di non far morire un’associazione così importante, presente sul territorio da trent’anni, era altissima.

«Ci siamo riusciti! Grazie all’impegno dei docenti storici, all’ingresso di forze nuove e giovani e alla tenacia della presidente Daniela Battista, abbiamo superato in due settimane il numero di duecento soci e abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni per mancanza di posti.

La nostra è un’istituzione fondata sull’impegno dei volontari, che si propone di offrire percorsi di conoscenza, condivisione e socializzazione. Nasce dalla cultura del dono: chi è consapevole di aver ricevuto molto sente forte il bisogno di restituire alla comunità, in una catena solidale che da sola gratifica.

Siamo pronti a ripartire per il nuovo anno! Chiediamo alle istituzioni di mettere a disposizione una sede tutta nostra e definitiva. La meritiamo».