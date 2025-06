Lutto cittadino a San Severo per i funerali della giovane Martina D’Errico

SAN SEVERO. Il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, sabato 7 giugno, in concomitanza con i funerali di Martina D’Errico, la ventenne tragicamente scomparsa il 4 giugno dopo essere stata travolta da un treno sui binari.

“Il dolore della famiglia D’Errico è il dolore di tutti noi – dichiara il sindaco – è quello di una intera comunità che si è voluta stringere ai familiari così dolorosamente colpiti in queste ore da questo tragico evento che ha scosso i nostri animi. Conoscevo personalmente Martina, era stata mia alunna per un anno, la seconda media, ho il ricordo di una ragazza dolce, gentile, preparata, educata, sono stata molto colpita dalla sua scomparsa, evento che non doveva mai accadere e che ho appreso con incredulità e dolore. Rivolgo ancora una volta l’appello a tutti i nostri concittadini a contattare gli sportelli d’ascolto del Comune e della ASL, a non arrendersi mai, sono anche io a completa disposizione per ogni evenienza così particolare, per le funzioni di Primo Cittadino che rivesto. Alla famiglia esprimo ancora una volta il mio cordoglio personale, dell’Amministrazione Comunale tutta e dell’intera Città di San Severo”.

Pertanto, il sindaco ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma in concomitanza con la celebrazione delle esequie, ha ordinato l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutte le sedi istituzionali della città e ha invitato i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali, produttive e le Associazioni Sportive a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto nelle ore del rito funebre.