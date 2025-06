“Petacciato e l’enigma di Buca Frentana”

PETACCIATO. Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 19, presso la Biblioteca Comunale di Petacciato, si terrà la presentazione del nuovo libro di Benito Antonello, con il patrocinio del Comune di Petacciato.

L’opera propone una rilettura delle fonti classiche, in particolare dell’opera di Strabone, analizzando il metodo con cui il geografo greco descriveva territori e distanze in base alla scala delle mappe antiche.

Attraverso un ragionamento puntuale e misurato, l’autore Antonelli dimostra che il torrente Sinarca e la zona di Termoli non rientrano nei parametri indicati dalle fonti, aprendo la strada a una nuova identificazione di Buca Frentana proprio nel cuore del demanio petacciatese.

Un’occasione preziosa per riscoprire il territorio attraverso la lente della storia e della geografia antica.