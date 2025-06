TERMOLI. L’Asd “I Cavalieri della Costa Molisana” apre le porte della sua Scuola di Equitazione per due pomeriggi all’insegna del divertimento e della scoperta del mondo equestre, dedicati ai bambini a partire dai 2 anni. L’iniziativa “Pomeriggio in Scuderia” promette un’esperienza indimenticabile per i giovani partecipanti.

L’evento si terrà sabato 12 Luglio e mercoledì 16 Luglio, dalle ore 17 alle 20. Un’occasione perfetta per trascorrere il pomeriggio in un ambiente sano e a contatto con la natura e gli animali.

Il programma della giornata è ricco e pensato per coinvolgere i bambini in diverse attività: si spazierà dalle attività con cavalli e pony, che permetteranno ai piccoli di avvicinarsi in sicurezza a questi splendidi animali, alla scoperta della “vita in scuderia”, per imparare curiosità e abitudini dei residenti equini. Non mancheranno, ovviamente, momenti dedicati alla merenda e ai giochi di gruppo, per favorire l’interazione e il divertimento collettivo.

Le prenotazioni sono già aperte e per le info è possibile contattare Jessica al numero 3474055555. La sede della Scuola di Equitazione si trova a Termoli, in Via Sangro n.5.