Primo tour per non udenti “nel segno della bellezza”

TERMOLI. L’Associazione di promozione turistica “Turismol” da 16 anni ormai parte integrante del panorama turistico relativo alla promozione del borgo termolese, partirà con uno dei primi tour del borgo di Termoli dedicato ai sordi in collaborazione con il Sae112-Sistema Assistenziale Europeo 112 odv, la Cooperativa Sociale “ Segni di Integrazione Abruzzo, Ens- Ente Nazionale Sordi -Sezione Provinciale di Campobasso e patrocinato dal Comune di Termoli, che rientra nel progetto turistico ed accessibile intitolato: Nel Segno della Bellezza, presentato il 10 aprile dello scorso anno.

Al fine di superare ogni barriera o discriminazione nella fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città, la Turismol offrirà al pubblico dei visitatori sordi la possibilità di conoscere Termoli ed il suo borgo nella Lingua dei Segni italiana (LIS) grazie al supporto di una interprete autorizzato e molisano, Marco Marchitto, che sarà presente durante il percorso turistico e grazie al prezioso supporto del Commissario Straordinario Ens di Campobasso, Ezio Zara che ha fortemente creduto nel progetto.

Questo è uno tra i tanti progetti di inclusione ed accessibilità in campo turistico già attivi ; in studio e lavoro a breve anche itinerari turistici dedicati agli ipovedenti, non vedenti e per chi è in carrozzina dove proprio l’associazione ha già fatto le dovute segnalazioni sulle difficoltà di accesso ai monumenti della città e non solo proprio per questi ultimi.

Si ringrazia anche lo studio grafico termolese Creactive Room che collabora da diversi anni con la Turismol, dimostrandosi sempre sensibile ed attento al tema proposto realizzando la locandina come da allegato.

Il tour, che ricordiamo totalmente gratuito, partirà da Torretta Belvedere dalle ore 17.30, sabato 14 giugno.

Tutti invitati nel segno della bellezza!